Ds Flaminia Calcio: «Il Palermo crede in Nespola e ha scelto noi per aiutarlo a crescere»

Attraverso il proprio sito ufficiale la Flaminia Calcio si sofferma sui nuovi acquisti di questa finestra di mercato invernale con il ds Stefano Scardala ha commentare anche l’arrivo di Nespola del Palermo.

Ecco quanto si legge:

“Nuovi rinforzi per la Flaminia Calcio: Ricozzi, Brasili e Nespola. La Flaminia Calcio è lieta di annunciare l’arrivo di tre nuovi giocatori che arricchiranno la rosa per il prosieguo della stagione.

Simone Ricozzi, centrocampista classe 1997, arriva dal Riccione United, dove ha totalizzato 13 presenze, 2 gol e 4 assist, dimostrando un ruolo chiave sia in fase offensiva che difensiva. Cresciuto nelle giovanili della Roma, con esperienze in Primavera e Uefa Youth League, ha proseguito la sua carriera al Genoa e successivamente al Messina in Lega Pro. Negli ultimi anni ha accumulato 187 presenze e 8 gol in Serie D.

«Simone ha qualità fondamentali per il nostro obiettivo di risalire la classifica» ha dichiarato il direttore sportivo Stefano Scardala. «Sarà determinante per migliorare le nostre prestazioni».

Diego Brasili, attaccante classe 2005, arriva dal Monopoli dopo un’esperienza con il Modena in Serie B, dove è stato spesso aggregato alla prima squadra. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha segnato 28 gol in 55 presenze e ha vestito la maglia della nazionale italiana Under 17. «Diego è un talento interessante con enormi potenzialità» ha aggiunto Scardala.

Manfredi Nespola, portiere classe 2005, si unisce alla Flaminia in prestito dal Palermo, dove ha ricoperto il ruolo di terzo portiere in prima squadra. Nella scorsa stagione, con la Primavera rosanero, ha disputato 18 gare, mantenendo la porta inviolata in 6 occasioni. Alto 189 cm, Nespola è considerato un prospetto di grande talento.

«Il Palermo crede in lui e ha scelto noi per aiutarlo a crescere» ha affermato Scardala. «Siamo pronti a valorizzarlo al meglio».

In uscita, il portiere Andrea De Fazio, che lascia la squadra dopo 17 presenze in maglia rossoblù.