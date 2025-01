Il Secolo: “Sampdoria, occhi su Beruatto in uscita dal Pisa”

Pietro Beruatto, per anni tra i migliori terzini sinistri della Serie B, sembra aver perso il posto da titolare al Pisa, complice l’ottimo rendimento di Samuele Angori. Pur restando una risorsa preziosa per Pippo Inzaghi, in corsa per la promozione, il classe ‘98 non è più considerato incedibile e potrebbe cambiare squadra per ritrovare continuità.

Secondo Il Secolo XIX, la Sampdoria ha messo gli occhi su di lui. Con Barreca fuori dai piani e Giordano vicino al Mantova, Beruatto sarebbe il profilo ideale per Leonardo Semplici.