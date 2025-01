Il Secolo: “Sampdoria, la suggestione: Mancini al timone di una cordata araba pronta e rilevare il club?”

Le voci su un coinvolgimento di Roberto Mancini nella Sampdoria, tramite una cordata araba da lui promossa, continuano a circolare con insistenza.

Secondo Il Secolo XIX, tutto parte da due episodi recenti. Nel dicembre 2023, durante un viaggio in Arabia Saudita per il Mondiale per Club, Andrea Mancini—figlio di Roberto ed ex ds blucerchiato—avrebbe valutato, insieme a Matteo Manfredi e Alessandro Messina, un possibile ingresso di investitori arabi. Tuttavia, la Sampdoria non era in vendita, e l’idea sfumò.

Un altro tentativo risale allo scorso aprile, quando due rappresentanti arabi, segnalati da Mancini, presenziarono alla gara contro il Como per analizzare i conti del club, senza però formalizzare accordi.

Il recente ritorno di Andrea Mancini in tribuna contro il Pisa ha riacceso le speculazioni. Sebbene Manfredi sembri restio a cedere la società, il nome di Roberto Mancini continua ad aleggiare intorno al club blucerchiato.