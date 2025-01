VISITE MEDICHE E FIRMA IMMEDIATA: è atterrato Keylor Navas | Questa volta è fatta per davvero

Calciomercato, Keylor Navas si prepara a firmare con il suo nuovo club: la trattativa è conclusa, è tempo di visite mediche e contratto.

Senz’ombra di dubbio Keylor Navas è stato uno dei più grandi portieri che il calcio internazionale abbia avuto modo di ammirare nel corso degli ultimi anni. Al Real Madrid e al PSG l’estremo difensore nato in Costa Rica ha letteralmente lasciato il segno, con i suoi interventi provvidenziali, i riflessi felini e parate determinanti.

Il suo nome sta tornando a circolare vorticosamente in queste ore negli ambienti di calciomercato. Non potrebbe essere altrimenti, del resto: la sessione invernale di trattative in corso, unita al bagaglio di qualità ed esperienza che il numero uno è in grado di garantire, lo rendono una pedina estremamente appetibile agli occhi di numerosi club.

Dettaglio non di poco conto, Navas è ancora svincolato, dopo la fine della sua esperienza in landa parigina. Ergo, lo status di “free agent” fa sì che il sudamericano possa firmare nell’immediato con qualsiasi squadra e aggregarsi sin da subito ai nuovi compagni.

Una condizione che non si palesa con tanta facilità nel mercato di riparazione, a maggior ragione se abbinata a un talento sconfinato come quello dell’ex Paris Saint-Germain. Un team in particolare è piombato su di lui nelle ultime ore con decisione, pronto a chiudere la trattativa. Siamo oramai, di fatto, alle visite mediche, propedeutiche alla successiva firma sul contratto.

Keylor Navas ha trovato squadra: accordo ormai a un passo

Non ci sono praticamente più dubbi ormai e se i test a cui sta per sottoporsi daranno esito positivo, Navas potrà considerarsi a tutti gli effetti un nuovo tesserato del club. Un vero e proprio colpaccio, un rinforzo degno di tale nome per i pali della compagine, che potrà fare affidamento sulle doti atletiche e tecniche del costaricense.

A poterlo presto annoverare in rosa dovrebbe essere il Colo-Colo e quindi coinciderebbe con Santiago del Cile la nuova tappa della carriera di Keylor Navas, pronto a debuttare nella massima divisione cilena e a ritrovarsi seduto in spogliatoio accanto a una vecchia conoscenza del calcio italiano del calibro di Arturo Vidal.

Accordo ormai a un passo: è fatta per l’acquisto di Keylor Navas

Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato César Luis Merlo, menzionato anche dai colleghi de “L’Équipe”, già nelle prossime ore si dovrebbe arrivare al comunicato stampa ufficiale e alla conferenza di presentazione ai media.

Il 38enne nelle settimane precedenti era stato anche accostato con una certa insistenza al Monza, in grave difficoltà in questa prima metà di stagione, ma non si sono registrati sviluppi in merito a tale indiscrezioni. Navas è sì pronto a ripartire, ma dal Colo-Colo.