Calabro: «Mantova una buona squadra, saranno affamati di punti»

Antonio Calabro, tecnico della Carrarese, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Mantova:

«Siamo alle ultime battute di questo lungo campionato e ci sono inevitabilmente problematiche legate alle condizioni fisiche dei ragazzi, ma mentalmente vedo una squadra presente, anche durante gli allenamenti. Siamo consapevoli di aver compiuto un passo importante in ottica salvezza dopo la vittoria contro il Modena, ma la matematica dice come ancora, anche per noi, sia tutto possibile, sia in positivo che in negativo. Infatti, credo si parli troppo di calcoli, quote salvezza e intrecci di calendario, quando in realtà l’unica forma mentis che possiamo permetterci è quella di chi sa che dovrà andare a Mantova per vincere, disputando la miglior prestazione possibile, senza guardare altri campi o classifiche varie».

«Il Mantova è indubbiamente una buona squadra, saranno affamati di punti perciò dovremo ripetere la grande prestazione della partita d’andata per uscire da questa trasferta con dei punti in tasca.

Servirà, indubbiamente, tenere altissima la soglia dell’attenzione per poter trarre il meglio dalla sfida, cercando di leggere nel modo giusto le fasi della gara. Ci attenderà senza dubbio uno spettacolo memorabile, ci sarà uno stadio gremito, ma, al contempo, sono felice di aver appreso come anche il nostro settore sarà sold out»- ha concluso.