Cagliari, Veroli fuori dai convocati: il Palermo resta alla finestra

Il Cagliari è pronto all’esordio stagionale. Fabio Pisacane ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Virtus Entella, valida per i Trentaduesimi di finale di Coppa Italia e in programma oggi, sabato 16 agosto, alle 20.45 alla Unipol Domus.

Come già anticipato in conferenza stampa, non ci sarà Sebastiano Luperto, fermato da un problema fisico. Out anche Pavoletti e Radunovic, mentre Liteta è stato aggregato all’Under 20 di Francesco Pisano, impegnata domani contro il Napoli.

Prima convocazione ufficiale per i nuovi acquisti Esposito, Folorunsho, Mazzitelli, Borrelli e Kiliçsoy. Restano fuori Veroli, Iliev e Bolzan, tutti al centro di trattative di mercato (per l’ex Samp e Catanzaro è calda la pista Palermo).

Tra i pali, oltre a Caprile e Ciocci, figura il 2008 Sarno, estremo difensore dell’Under 20.

L’elenco completo dei convocati:

Portieri: Caprile, Ciocci, Sarno

Difensori: Mina, Zappa, Obert, Idrissi, Pintus, Di Pardo, Zortea

Centrocampisti: Adopo, Prati, Folorunsho, Deiola, Mazzitelli, Gaetano, Rog, Cavuoti

Attaccanti: Piccoli, Luvumbo, Esposito, Kiliçsoy, Borrelli, Vinciguerra