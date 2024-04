Buttaro: «Contro il Parma dobbiamo farci trovare pronti, servono più punti possibili»

Alessio Buttaro, autore del gol del momentaneo vantaggio a Cosenza, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero rilasciando le seguenti parole:

«Dispiace non essere riusciti a dare ai 600 tifosi giunti a Cosenza, speriamo di rifarci contro il Parma. Venerdì contro la capolista dobbiamo farci trovare super pronti, perché bisogna lavorare duro in settimana. All’andata abbiamo dimostrato di saperli mettere in difficoltà. Siamo concentrati per il rush finale, mancano 5 partite e dobbiamo fare più punti possibili. Il 10 maggio tireremo le somme».