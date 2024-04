Buttaro: «Abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito. Ecco cosa ci ha chiesto Mignani…»

Alessio Buttaro, autore del gol del momentaneo vantaggio a Cosenza, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero rilasciando le seguenti parole:

«Abbiamo dimostrato molta unione tra di noi. Chiunque scende in campo può essere decisivo. Il quinto di destra per me è un ruolo di corsa e di gamba e posso esprimere le mie qualità, sono contento di essermi trovato bene e spero di continuare così. Il mister ci ha chiesto di essere incisivi, essere liberi con la testa e fare cose semplici. Sappiamo qual è la forza del gruppo e giocando così i risultati verranno fuori».