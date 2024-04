Buttaro: «Contento per il gol, il mio riscatto dopo un periodo fuori dal campo»

Alessio Buttaro, autore del gol del momentaneo vantaggio a Cosenza, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero rilasciando le seguenti parole:

«A Cosenza è stata una buona partita, siamo amareggiati per i risultato, ci servivano questi 3 punti. Abbiamo fatto un buon primo tempo andando in vantaggio, poi abbiamo subito il rigore, abbiamo provato a ribaltarla ma non ci siamo riusciti. Sono contento per il gol perché lo volevo dedicare sia alla famiglia che ai compagni, mi ha fatto molto piacere dopo un periodo fuori dal campo mi sono riscattato. Questo gol è stato importante perché mi dà la forza di andare avanti e ha ripagato i miei sacrifici, ma ovviamente lo avrei barattato con la vittoria».