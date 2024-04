Buttaro: «Palermo la mia seconda casa, il CFA l’ho visto nascere»

Alessio Buttaro, autore del gol del momentaneo vantaggio a Cosenza, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero rilasciando le seguenti parole:

«A Palermo mi trovo bene, per me è come una seconda casa. Mi sono trovato benissimo sin da subito, la gente ti fa sentire importante. L’inaugurazione del Palermo CFA è stata un’emozione, questa struttura l’ho vista nascere da zero, vedere ora quello che si è creato è bellissimo, ci dà l’opportunità dio lavorare come ogni giocatore ha bisogno, è tutto molto positivo per allenarsi bene e portare risultati».