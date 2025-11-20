Repubblica: “Brunori ritorna alle origini. Con l’Entella da ex a caccia di gol”

Come ricorda Valerio Tripi su Repubblica Palermo, l’ultimo calciatore ad aver segnato sul campo della Virtus Entella con la maglia del Palermo è stato proprio Matteo Brunori. La sua rete su rigore, il 17 maggio 2022 nei quarti dei play-off, fu una delle 29 realizzate in quella stagione magica, culminata con il ritorno in Serie B. Non male per un giocatore che arrivava proprio dall’Entella con un bagaglio di scetticismo dopo appena quattro gol segnati tra campionato e Coppa Italia.

Da allora Brunori – sottolinea Tripi su Repubblica Palermo – è diventato capitano e simbolo della squadra, avvicinandosi a soli cinque gol dagli 81 di Fabrizio Miccoli, leader storico della classifica marcatori rosanero. Il presente, però, racconta di un attaccante che si è sbloccato soltanto due partite fa contro il Pescara e che sa perfettamente quanto le sue reti siano decisive per il ritorno nei piani alti della Serie B.

Inzaghi e il ruolo del capitano

Pippo Inzaghi ha sempre difeso il suo numero 9. Lo ha elogiato pubblicamente e gli ha cucito addosso un ruolo più vicino all’area di rigore, pur sapendo che Brunori può fare molto anche nella rifinitura. Come ricorda Tripi su Repubblica Palermo, sabato a Chiavari il Palermo potrebbe aver bisogno della versione più concreta del suo capitano, sia da titolare sia – per usare le parole dell’allenatore – “subentrando per far vincere la partita”.

Entella, uno dei suoi bersagli preferiti

Le statistiche raccontano un feeling particolare con i liguri. Brunori ha segnato tre reti all’Entella: una col Palermo, due ai tempi dell’Arezzo nel campionato 2018/2019. Nella sua personale “classifica” dei bersagli preferiti, l’Entella è in compagnia di Cosenza, Modena e Juve Stabia, mentre in cima c’è il Pisa con sette gol. Numeri che – evidenzia ancora Tripi su Repubblica Palermo – raccontano il peso del capitano nelle sfide che contano.

Il video del Palermo e la spinta dei tifosi

In questi giorni il Palermo ha pubblicato un video celebrativo proprio di quel rigore ai play-off: lo schermo diviso in due tra Brunori che calcia e il settore ospiti che esplode di gioia. Un’immagine che potrebbe ripetersi sabato, visto che a Chiavari sono stati già venduti circa mille biglietti ai possessori della Siamoaquile Card. Su 1.729 tagliandi disponibili, ne restavano ieri sera circa 800, con il contatore in continuo aggiornamento.

Probabili scelte di Inzaghi

Se Inzaghi dovesse confermare Brunori dal primo minuto, sarà in coppia con Pohjanpalo nel 3-5-2 studiato a Torretta. Possibile l’impiego di Palumbo mezzala-regista insieme a Segre e Blin. Sulle fasce dovrebbero agire Pierozzi e Augello, mentre la difesa vedrebbe Bereszynski, Bani e Ceccaroni a protezione di Joronen.

Fra le alternative valutate dal tecnico c’è anche il doppio trequartista, con Palumbo più avanzato e Brunori in ballottaggio con Vasic.