Giornale di Sicilia: “Palermo a Chiavari, in 900 nel settore ospiti”

Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, sarà Collu di Cagliari l’arbitro designato per Entella-Palermo. Il direttore di gara vanta cinque precedenti con i rosanero: tre vittorie e due sconfitte. Le due battute d’arresto – ricorda ancora Orifici sul Giornale di Sicilia – risalgono entrambe alla scorsa stagione, con il pesante 5-0 subito a Napoli in Coppa Italia e il clamoroso 2-3 in rimonta contro la Cremonese.

Le tre vittorie, sottolinea Orifici nel Giornale di Sicilia, si dividono tra Serie B e Serie C. In cadetteria spicca il 3-2 sul Pisa nel campionato 2023-24; in terza serie, nell’anno della promozione, arrivarono il 2-1 contro il Monopoli e il 3-1 alla Juve Stabia.

Settore ospiti verso il sold-out

Parallelamente, cresce il numero dei tifosi rosanero pronti a raggiungere Chiavari. Nonostante le restrizioni, sono già stati staccati circa 900 biglietti per il settore ospiti, che può contenere fino a 1.700 spettatori. Un segnale chiaro – evidenzia Salvatore Orifici – della presenza del pubblico palermitano anche nelle trasferte più delicate.