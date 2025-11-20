Giornale di Sicilia: “Palermo a Chiavari, in 900 nel settore ospiti”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, sarà Collu di Cagliari l’arbitro designato per Entella-Palermo. Il direttore di gara vanta cinque precedenti con i rosanero: tre vittorie e due sconfitte. Le due battute d’arresto – ricorda ancora Orifici sul Giornale di Sicilia – risalgono entrambe alla scorsa stagione, con il pesante 5-0 subito a Napoli in Coppa Italia e il clamoroso 2-3 in rimonta contro la Cremonese.

Le tre vittorie, sottolinea Orifici nel Giornale di Sicilia, si dividono tra Serie B e Serie C. In cadetteria spicca il 3-2 sul Pisa nel campionato 2023-24; in terza serie, nell’anno della promozione, arrivarono il 2-1 contro il Monopoli e il 3-1 alla Juve Stabia.

Settore ospiti verso il sold-out

Parallelamente, cresce il numero dei tifosi rosanero pronti a raggiungere Chiavari. Nonostante le restrizioni, sono già stati staccati circa 900 biglietti per il settore ospiti, che può contenere fino a 1.700 spettatori. Un segnale chiaro – evidenzia Salvatore Orifici – della presenza del pubblico palermitano anche nelle trasferte più delicate.

Ultimissime

Alessia, Palermo e la Curva Nord: la festa più bella

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

Repubblica: “Brunori ritorna alle origini. Con l’Entella da ex a caccia di gol”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

Giornale di Sicilia: “Palermo a Chiavari, in 900 nel settore ospiti”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

Sasà Salvaggio: «Solo San Pippo può salvarci. Il Palermo è come l’amore: ti fa soffrire, ma non lo lasci»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

Palermo, altro tabù da sfatare

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025