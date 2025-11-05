Bereszynski: «Inzaghi trasmette passione. Metto la mia esperienza al servizio del gruppo»

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, Bartosz Bereszynski ha parlato del suo inserimento nel Palermo e del legame costruito con Pippo Inzaghi, che lo ha definito uno dei capitani della squadra. «Le sue parole mi hanno fatto molto piacere – aggiunge il polacco a Gianlucadimarzio.com – Il mister trasmette passione ogni giorno, pretende tanto, ma dà ancora di più in termini di motivazione. Ci rispettiamo molto: io cerco di mettere la mia esperienza al servizio del gruppo, di essere un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. In questo Palermo tutti siamo chiamati a dare qualcosa in più per il collettivo, e se la mia duttilità può essere un’arma in più, ne sono felice».

Arrivato a fine settembre, Bereszynski ha già collezionato cinque presenze e conquistato la fiducia dello spogliatoio, imponendosi come uno dei volti simbolo della nuova solidità rosanero.