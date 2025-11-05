Bereszynski: «Palermo è come la pasta con i ricci di mare: ricca, autentica e speciale»

Come racconta Gianlucadimarzio.com, Bartosz Bereszynski ha rivelato il suo legame profondo con il mare e con la Sicilia: «Il mare è sempre stata una costante della mia vita – spiega – Palermo mi ha colpito subito per la sua energia, la sua luce e la cordialità delle persone. Con la mia famiglia ci siamo trovati benissimo da subito. Il mare lo vedi e lo senti, ma è la gente che ti fa sentire a casa».

Il difensore del Palermo ha poi ricordato la sua passione per la ristorazione, nata insieme al connazionale Karol Linetty: «È nata da una passione comune: ci piaceva l’idea di creare un luogo dove condividere buon cibo e convivialità, due cose che nel calcio contano molto anche fuori dal campo».

E, parlando di Palermo, non poteva mancare un riferimento alla cucina locale: «La cucina palermitana l’ho già provata e mi ha conquistato: è una festa di sapori, tradizione e carattere. Se dovessi paragonare il Palermo a un piatto, direi la pasta con i ricci di mare: ricca, autentica, speciale. Proprio come questa squadra».

Infine, il sogno: «Qui a Palermo voglio dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere il suo sogno, questa città lo merita – conclude a Gianlucadimarzio.com – E ovviamente tornare in Nazionale sarebbe un grande orgoglio, è sempre il sogno di ogni calciatore, e finché avrò energie e motivazioni continuerò a inseguirlo».