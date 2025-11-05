Genoa, scelto Daniele De Rossi: sarà in panchina già contro la Fiorentina

GENOVA – Il Genoa ha scelto di voltare pagina. Come riporta GianlucaDiMarzio.com, sarà Daniele De Rossi il nuovo allenatore del club rossoblù al posto di Patrick Vieira. L’accordo è ormai ai dettagli e, secondo il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’ex tecnico della Roma è atteso a Genova per dirigere già la squadra nella prossima partita contro la Fiorentina, in programma prima della sosta.

La decisione del club, spiega GianlucaDiMarzio.com, è arrivata dopo giorni di valutazioni interne e conferma la volontà di dare una svolta immediata al progetto tecnico. Nessuna attesa per la pausa di campionato: il Genoa vuole affidare subito la squadra al nuovo tecnico per ritrovare risultati e certezze.

Come sottolinea Gianluca Di Marzio, De Rossi sarà in città nella giornata di mercoledì 5 novembre e dirigerà il primo allenamento già domani. Nel frattempo, il gruppo continuerà a lavorare sotto la supervisione di Murgita e Criscito in attesa dell’arrivo ufficiale del nuovo allenatore.

Per l’ex centrocampista e bandiera della Roma si tratta di una nuova sfida importante dopo le esperienze con la Spal e in Nazionale. Il Genoa punta su di lui per rilanciare una stagione iniziata tra alti e bassi e riportare entusiasmo nell’ambiente rossoblù.