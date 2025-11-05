Serie B: le designazioni arbitrali della 12ª giornata

Novembre 5, 2025

La Commissione Arbitri Nazionale ha reso note le designazioni per la 12ª giornata del campionato di Serie BKT. Turno ricco di sfide interessanti, con in programma il big match del sabato pomeriggio tra Juve Stabia e Palermo, in programma alle ore 17:15.

Al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia dirigerà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Regattieri e Pistarelli. Il quarto ufficiale sarà Marotta, mentre al VAR è stato designato Giua, con Meraviglia come AVAR.

 

Di seguito, tutte le designazioni della 12ª giornata di Serie BKT:

Venerdì 7 novembre

Spezia – Bari (h. 20:30)
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Bianchini – Zezza
IV: Mariani
VAR: Mazzoleni
AVAR: Monaldi

Sabato 8 novembre (ore 15:00)

Empoli – Catanzaro
Arbitro: Galipò
Assistenti: Di Giacinto – Laghezza
IV: Perenzoni
VAR: Volpi
AVAR: Rutella

Frosinone – Modena
Arbitro: Arena
Assistenti: Rossi C. – Fontemurato
IV: Luongo
VAR: Baroni
AVAR: Paganessi

Mantova – Padova
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Scarpa – Rinaldi
IV: Viapiana
VAR: Nasca
AVAR: Prenna

Reggiana – Virtus Entella
Arbitro: Piccinini
Assistenti: Belsanti – Zanellati
IV: Massimi
VAR: Cosso
AVAR: Dionisi

Sudtirol – Carrarese
Arbitro: Turrini
Assistenti: Pressato – Pascarella
IV: Diop
VAR: Gualtieri
AVAR: Ghersini

Sabato 8 novembre (ore 17:15)

Juve Stabia – Palermo
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Regattieri – Pistarelli
IV: Marotta
VAR: Giua
AVAR: Meraviglia

Sabato 8 novembre (ore 19:30)

Venezia – Sampdoria
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Di Gioia – Grasso
IV: Nigro
VAR: Santoro
AVAR: Di Vuolo

Domenica 9 novembre

Cesena – Avellino (h. 15:00)
Arbitro: Maresca
Assistenti: Palermo – Barone
IV: Zanotti
VAR: Marini
AVAR: Ferrieri Caputi

Pescara – Monza (h. 17:15)
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Peretti – Bahri
IV: Perri
VAR: Prontera (on site Stadio Adriatico, Pescara)
AVAR: Del Giovane (on site Stadio Adriatico, Pescara)

