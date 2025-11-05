Serie B: le designazioni arbitrali della 12ª giornata

La Commissione Arbitri Nazionale ha reso note le designazioni per la 12ª giornata del campionato di Serie BKT. Turno ricco di sfide interessanti, con in programma il big match del sabato pomeriggio tra Juve Stabia e Palermo, in programma alle ore 17:15.

Al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia dirigerà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Regattieri e Pistarelli. Il quarto ufficiale sarà Marotta, mentre al VAR è stato designato Giua, con Meraviglia come AVAR.

Di seguito, tutte le designazioni della 12ª giornata di Serie BKT:

Venerdì 7 novembre

Spezia – Bari (h. 20:30)

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Bianchini – Zezza

IV: Mariani

VAR: Mazzoleni

AVAR: Monaldi

Sabato 8 novembre (ore 15:00)

Empoli – Catanzaro

Arbitro: Galipò

Assistenti: Di Giacinto – Laghezza

IV: Perenzoni

VAR: Volpi

AVAR: Rutella

Frosinone – Modena

Arbitro: Arena

Assistenti: Rossi C. – Fontemurato

IV: Luongo

VAR: Baroni

AVAR: Paganessi

Mantova – Padova

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Scarpa – Rinaldi

IV: Viapiana

VAR: Nasca

AVAR: Prenna

Reggiana – Virtus Entella

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Belsanti – Zanellati

IV: Massimi

VAR: Cosso

AVAR: Dionisi

Sudtirol – Carrarese

Arbitro: Turrini

Assistenti: Pressato – Pascarella

IV: Diop

VAR: Gualtieri

AVAR: Ghersini

Sabato 8 novembre (ore 17:15)

Juve Stabia – Palermo

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Regattieri – Pistarelli

IV: Marotta

VAR: Giua

AVAR: Meraviglia

Sabato 8 novembre (ore 19:30)

Venezia – Sampdoria

Arbitro: Allegretta

Assistenti: Di Gioia – Grasso

IV: Nigro

VAR: Santoro

AVAR: Di Vuolo

Domenica 9 novembre

Cesena – Avellino (h. 15:00)

Arbitro: Maresca

Assistenti: Palermo – Barone

IV: Zanotti

VAR: Marini

AVAR: Ferrieri Caputi

Pescara – Monza (h. 17:15)

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Peretti – Bahri

IV: Perri

VAR: Prontera (on site Stadio Adriatico, Pescara)

AVAR: Del Giovane (on site Stadio Adriatico, Pescara)