Bereszynski: «Palermo? Un segno del destino. Ho detto sì subito»

Come riporta Gianlucadimarzio.com, Bartosz Bereszynski ha raccontato il suo percorso di rinascita, dall’estate da svincolato alla nuova avventura in rosanero. «Non potevo immaginare debutto più bello – racconta Bereszynski a Gianlucadimarzio.com – Entrare in campo per la prima volta da titolare con questa maglia in un giorno così importante è stato emozionante. Quando senti lo stadio pieno, vedi i colori rosanero ovunque e percepisci quanto la città ami la sua squadra, capisci subito che qui il calcio è qualcosa che va oltre i novanta minuti. Vincere in una giornata così storica ha dato un valore speciale a tutto: è stato come un piccolo segno del destino».

Dopo mesi di attesa, il polacco ha scelto Palermo con entusiasmo: «Non è semplice per un calciatore vivere un’estate da svincolato – aggiunge a Gianlucadimarzio.com – Mi sono allenato da solo, mantenendo la fiducia, ma dentro senti sempre quella fiamma che aspetta di riaccendersi». Quella fiamma si è riaccesa alla chiamata rosanero: «Ho avuto subito ottime sensazioni: una società top con il City Football Group, un progetto ambizioso, una piazza calda. Non ci ho pensato due volte, ho detto sì con entusiasmo perché sentivo che poteva essere una nuova e bellissima avventura».