Bari vicino a Verreth, colpito da un grave lutto: striscione della squadra per il compagno

«Matthias siamo con te. Insieme, in campo e nella vita». Con queste parole, scritte su uno striscione esposto alla ripresa degli allenamenti, il Bari ha voluto manifestare la propria vicinanza a Matthias Verreth, colpito da un drammatico lutto nei giorni scorsi.

L’esterno belga, arrivato in questa sessione di mercato alla corte di Fabio Caserta, ha perso il figlioletto, scomparso in tenerissima età nei Paesi Bassi mentre il calciatore si trovava in ritiro con la sua nuova squadra.

Un dolore immenso che ha scosso tutto l’ambiente biancorosso, subito unito nel far sentire il proprio sostegno al compagno. Un gesto simbolico ma carico di affetto e solidarietà, per far sentire a Verreth che non è solo in questo momento difficilissimo.