Bari, Tangorra: «Falletti giocatore di valore, la gara con il Palermo non è una sorpresa»

L’ex calciatore del Bari, Massimiliano Tangorra, ha parlato della contestazione della curva biancorossa, avvenuta durante la sfida di venerdì 11 aprile contro il Palermo e anche dell’importanza di Falletti nella formazione di Longo. Di seguito le sue parole riprese da TuttoBari.com:

«La contestazione è condivisibile ma secondo me non influisce sull’impegno e sulla prestazione dei giocatori. Tra l’altro non è una contestazione indirizzata ai calciatori, sebbene l’alternanza di prestazioni negative ha portato un po’ di disappunto nei tifosi, bensì alla proprietà. Motivo per cui dura solo 20 minuti, una parte di inizio partita. Su Falletti sono stato sempre chiaro su quello che penso sia il suo valore. Dal mercato di gennaio in poi ha avuto meno possibilità di giocare. Per me un giocatore come Falletti deve giocare sempre se in ottime condizioni; quando non è al meglio no. La gara con il Palermo non è una sorpresa: dimostra il valore dell’uruguaiano».