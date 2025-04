Bari, Garzya: «Vincere contro squadre come il Palermo non è mai facile. I playoff vanno raggiunti»

L’ex difensore del Bari, Luigi Garzya, ha analizzato la vittoria dei biancorossi contro il Palermo ai microfoni di TuttoBari.com:

«Finalmente arrivata finalmente questa vittoria dopo tantissimi pareggi. Era ora. Si era creato molto scetticismo su questa squadra anche per via appunto di tutti questi pareggi. La vittoria non arrivava e, quindi, i mugugni cominciavano ad essere forti. La vittoria è importante perchè se vuoi accedere ai play off bisogna fare più punti possibili. E’ una vittoria che dà tantissimo morale ed entusiasmo alla squadra. Vincere contro una squadra forte come il Palermo non è mai facile e, quindi, questo successo dà sicuramente qualcosa in più sul piano dell’autostima».

«Sicuramente – prosegue Garzya -, in campo si è vista una squadra più concentrata e più viva e, finalmente, più cinica sotto porta. Sono quelle componenti importanti che poi ti fanno vincere certe partite. Ho visto una squadra più sicura in campo e più determinata. In certe partite bisogna dare il massimo e ciò, per fortuna, è avvenuto. Ancora, comunque, c’è da fare tanto. L’obiettivo play off va raggiunto e non bisogna cullarsi. Mancano ancora molte partite».