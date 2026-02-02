Bari, rinforzo in difesa: arriva Odenthal dal Sassuolo

Il Bari rinforza il reparto difensivo con l’arrivo di Cas Odenthal. Come riportato da Tuttomercatoweb, il difensore olandese classe 2000 arriva dal Sassuolo con la formula del prestito fino a giugno 2026. Cresciuto nei settori giovanili di Utrecht e N.E.C., Odenthal ha maturato una buona esperienza in Italia con la maglia del Como, con cui ha conquistato la promozione in Serie A, prima di essere protagonista anche nella recente cavalcata vincente del Sassuolo in Serie B.

Ecco la nota:

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto il calciatore Cas Odenthal alla SSC Bari con la formula del prestito fino al 30 giugno 2026.

La società augura a Cas le migliori fortune umane e professionali”.

