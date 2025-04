Bari: allenamento pomeridiano in vista del Palermo. Il report

Il Bari prosegue la propria preparazione verso la sfida casalinga di venerdì 11 aprile contro il Palermo, valida per la 33esima giornata di Serie B. I biancorossi, tramite il proprio sito ufficiale, hanno pubblicato il report della seduta di allenamento odierna comprendente anche il programma di domani:

“Penultima seduta di allenamento per i biancorossi in vista della sfida al Palermo di mister Dionisi, in programma, in anticipo alla 33a giornata, a partire dalle 20:30 di venerdì 11 aprile sul terreno del San Nicola.

Dopo un prologo in sala video, la seduta di questo pomeriggio si è svolta sul terreno del campo sportivo SKF di Modugno: riscaldamento tecnico e mobilità articolare in avvio, quindi esercitazioni tattiche a tutto campo seguite da lavoro specifico sullo sviluppo dell’azione offensiva finalizzata alle conclusioni a rete.

Per domani è in programma una seduta di rifinitura pomeridiana”.