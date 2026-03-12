Gazzetta dello Sport: “Barbera, passi avanti per la riqualificazione: progetto verso la dichiarazione di interesse pubblico”

Prosegue l’iter per la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, la conferenza preliminare dei servizi ha rappresentato un passaggio importante per il progetto che dovrà portare al rinnovamento dell’impianto rosanero nell’ambito della futura convenzione pluridecennale tra il Palermo FC e il Comune.

Secondo quanto evidenzia Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, la conclusione della fase preliminare certifica la fattibilità tecnico-amministrativa dell’intervento e apre la strada alla dichiarazione formale di interesse pubblico del progetto.





Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha commentato così l’esito della conferenza:

«La chiusura della fase odierna sancisce la fattibilità tecnico-amministrativa dell’opera, funzionale alla dichiarazione di interesse pubblico del progetto, che sarà formalizzata attraverso una apposita delibera di giunta. Desidero ringraziare il Palermo FC per la collaborazione proficua che continua con l’amministrazione comunale e tutti gli enti coinvolti che hanno preso parte alla conferenza, contribuendo con le proprie competenze a questo risultato».

Come sottolinea ancora Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il progetto prevede la modernizzazione dello stadio attraverso un investimento significativo, legato a una concessione di lunga durata che consentirà al club rosanero di sostenere la maggior parte delle spese.

Sulla stessa linea l’amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini, che ha ribadito la volontà della società di procedere con un progetto condiviso:

«Il buon esito dei lavori della Conferenza ha dato modo al Palermo di riconfermare la propria disponibilità a un impegno condiviso per la realizzazione di uno stadio moderno e funzionale, a beneficio della collettività. Il club infatti si è sempre manifestato pronto a farsi carico della maggior parte dell’investimento sul nuovo impianto, correlato a un accordo di concessione pluridecennale».

L’obiettivo del progetto non è soltanto quello di modernizzare l’impianto di viale del Fante, ma anche di rafforzare il ruolo della città nel panorama calcistico internazionale. Come evidenzia Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il nuovo Barbera potrebbe infatti contribuire a consolidare la candidatura di Palermo tra le città italiane che potrebbero ospitare alcune gare degli Europei del 2032.