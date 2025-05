Baldini carica il Pescara alla vigilia della sfida con la Pianese: «Vinceremo i playoff»

«Ci metto la faccia: vinceremo i playoff», parole forti e chiare di Silvio Baldini, allenatore del Pescara, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Pianese. Il tecnico biancazzurro non teme il peso delle sue dichiarazioni e rilancia: «Non voglio sembrare arrogante. La squadra sta molto bene».

Pur potendo contare su due risultati su tre, Baldini non vuole che la sua squadra si rilassi: «È uno svantaggio avere due risultati su tre? Dateli sempre a me. Ma noi domani giocheremo come se stessimo sotto 0-2». Un chiaro segnale della mentalità con cui il Pescara affronterà questo snodo cruciale verso la promozione.