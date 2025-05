Bari, rissa allo stadio San Nicola: arrestato anche il padre del bambino in lacrime

Nelle ultime ore, la Polizia di Stato ha eseguito l’arresto di tre uomini di 33, 41 e 49 anni, ritenuti responsabili di una rissa pluriaggravata avvenuta nei pressi dello stadio San Nicola di Bari. I provvedimenti sono arrivati al termine di una meticolosa attività investigativa condotta dalla Digos della Questura di Bari, supportata dal lavoro della Polizia Scientifica e resa possibile grazie all’analisi dei filmati del circuito di videosorveglianza.

Tifoso aggredito a Bari, il comunicato del club pugliese: “Collaboreremo con le Autorità competenti”

La dinamica dei fatti

I disordini si sono verificati nel contesto di una contestazione organizzata dalla tifoseria barese nei confronti della presidenza del club. I gruppi ultras, dopo essere regolarmente entrati sugli spalti della curva nord superiore senza esporre vessilli ma solo uno striscione, hanno lasciato in maniera coordinata e programmata lo stadio alle ore 15:25.

Circa 300 tifosi si sono radunati nel parcheggio antistante la curva nord e successivamente molti si sono spostati davanti al varco di accesso n. 1 della tribuna d’onore, dove è proseguita la protesta.

Durante questi momenti di tensione, è scoppiata una violenta rissa nel parcheggio della curva nord. Un episodio documentato in parte anche da alcuni video diffusi sui social, nei quali si vede un uomo aggredito brutalmente nei pressi di un bambino in lacrime. Tuttavia, come sottolineato dagli inquirenti, quelle immagini rappresentano solo una parte dell’accaduto.

Le indagini

Grazie alla visione completa delle registrazioni delle telecamere di sicurezza dello stadio, la Polizia è riuscita a ricostruire in dettaglio la sequenza degli eventi, individuando con chiarezza tre soggetti coinvolti attivamente nella rissa, che sono stati prontamente arrestati.

L’azione repressiva si inserisce in un contesto di ferma risposta delle forze dell’ordine verso ogni forma di violenza collegata al fenomeno del tifo organizzato, soprattutto nei momenti e nei luoghi ad alta frequentazione pubblica come le aree esterne agli stadi. Le indagini proseguono per identificare altri eventuali partecipanti alla rissa e chiarire ulteriormente le responsabilità.