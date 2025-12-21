Corriere dello Sport: “Avellino-Palermo 2-2. Le pagelle”

AVELLINO

Daffara 6

Enrici 6 (39’ st Lescano sv)

Simic 6,5

Fontanarosa 6,5

Missori 6,5

Besaggio 6,5 (43’ st Panico sv)

Palmiero 6 (29’ st M. Palumbo 8)

Sounas 6,5

Cancellotti 6

Tutino 5 (29’ st Patierno sv)

Biasci 7 (39’ st Russo sv)

All. Biancolino 7

Il migliore in campo è senza discussioni Palumbo, capace di entrare e spaccare la partita con personalità e qualità. Come sottolinea Tullio Calzone sulle colonne del Corriere dello Sport, il centrocampista norvegese-napoletano è l’anima della rimonta irpina. Bene Biasci, puntuale e letale, mentre Tutino spreca l’occasione più ghiotta.

PALERMO

Joronen 7

Peda 6

Bani 5,5 (21’ st Gyasi 6)

Ceccaroni 5,5

Diakité 5

Segre 5 (21’ st Gomes 6)

Ranocchia 6,5 (41’ st Giovane sv)

Augello 6

A. Palumbo 5 (40’ st Blin sv)

Le Douaron 6 (43’ st Veroli sv)

Pohjanpalo 6,5

All. Inzaghi 6

Il Palermo si regge sulle mani di Joronen, decisivo in più occasioni e determinante nel finale. Tullio Calzone, analizzando la prestazione sul Corriere dello Sport, evidenzia le difficoltà difensive di Ceccaroni e l’espulsione di Diakité, che condiziona il secondo tempo. Ranocchia illumina con il gol, Pohjanpalo è freddo dal dischetto, ma il centrocampo soffre troppo.

ARBITRO

Galipò di Firenze 4,5

Direzione di gara insufficiente. Errori nella gestione disciplinare e decisioni controverse, come rimarca ancora Tullio Calzone nel Corriere dello Sport, incidono sull’andamento del match senza però giustificare i cali del Palermo.

Chiave tattica

L’Avellino non molla mai e viene premiato dai cambi. Il Palermo ribalta la gara ma non la chiude, pagando inferiorità numerica e disattenzioni. Un pareggio che, come scrive Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, lascia più rimpianti ai rosanero che ai Lupi.