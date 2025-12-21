Corriere dello Sport: “L’Avellino tiene testa al Palermo”

AVELLINO – Biasci non fa sconti e conferma il Palermo come una delle sue vittime preferite. L’attaccante griffa anche contro i rosanero la sua rete, la quinta personale contro i siciliani, firmando l’ennesimo dispiacere per Inzaghi in una serata complicata al Partenio. È una gara intensa, letta e raccontata da Tullio Calzone sulle colonne del Corriere dello Sport, dove il pari finale lascia sensazioni contrastanti in casa Palermo.

Il match si accende poco dopo la mezzora, come ricostruisce ancora Tullio Calzone sul Corriere dello Sport. Fontanarosa salva miracolosamente su Le Douaron, servito da Ceccaroni in proiezione offensiva. È l’episodio che cambia l’inerzia, perché pochi minuti dopo l’Avellino colpisce in contropiede: Sounas verticalizza, Missori brucia la fascia e mette al centro per Biasci, che approfitta dell’errore di Ceccaroni e batte Joronen.

Nella ripresa il Palermo rientra senza la necessaria lucidità. La tensione pesa, Ceccaroni sbaglia ancora un appoggio all’indietro e Tutino spreca il possibile raddoppio cercando un dribbling di troppo. Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, i Lupi continuano a spingere e sfiorano il 2-0 con Biasci, ma Joronen si supera con una parata decisiva sul primo palo.

La scossa arriva dal Palermo: Ranocchia trova il pari con una conclusione dal limite che vale il prezzo del biglietto, poi il Var assegna un rigore per fallo di mano di Fontanarosa. Dal dischetto Palumbo è freddissimo e firma l’undicesimo centro stagionale, ribaltando il punteggio come evidenziato ancora da Tullio Calzone sul Corriere dello Sport.

L’inerzia però cambia di nuovo con l’espulsione di Diakité, episodio che incide sull’equilibrio della gara. Inzaghi prova a riorganizzarsi, ma l’Avellino non si arrende. All’89’ la combinazione tra i subentrati premia i padroni di casa: Patierno lavora il pallone, Russo cambia lato e Palumbo si coordina alla perfezione per il 2-2 finale. Nel recupero Joronen salva ancora su Lescano, blindando un pareggio prezioso, seppur dal sapore amaro, per il Palermo, come chiosa Tullio Calzone sulle pagine del Corriere dello Sport.