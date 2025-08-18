Avellino, in arrivo Fontanarosa dall’Inter

L’Avellino è molto vicino a mettere a segno un colpo importante per la difesa. Infatti, secondo quanto riportato da ITV, manca ormai solo l’annuncio ufficiale per l’arrivo dall’Inter di Alessandro Fontanarosa. Il difensore centrale arriverà a titolo definitivo e a costo zero: i nerazzurri, però, conserveranno una percentuale del 45% sulla rivendita del giocatore.

Classe 2003, Fontanarosa è dunque molto vicino alla sua terza esperienza in Serie B: il centrale difensivo ha infatti già affrontato questo campionato con le maglie di Cosenza, Reggiana e Carrarese, collezionando in totale 36 presenze nel campionato cadetto.