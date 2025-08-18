A Palermo sognano… il colpo dalla Juve: è l’uomo perfetto per Pippo Inzaghi

La dirigenza rosanero sfortunata dal punto di vista degli infortuni: si torna sul mercato, con un grande obiettivo

La sfortuna, evidentemente, sembra non voler abbandonare Alfred Gomis. Il portiere senegalese, arrivato lo scorso anno per dare sicurezza alla retroguardia rosanero, ha dovuto fermarsi nuovamente. Appena qualche giorno fa, durante il match contro le stelle del City ha avvertito dolore al braccio destro. E i successivi accertamenti hanno confermato la diagnosi più temuta: frattura del radio del braccio destro. Notizia che, come si sa bene, ha scosso l’ambiente e costretto la dirigenza a rivedere in fretta le strategie per il ruolo.

Ciò che impressiona è che non è la prima volta che Gomis deve fare i conti con un infortunio importante. Esattamente un anno fa – agosto 2024 – un altro stop lo aveva costrtto a rimanere lontano dai campi fino all’inizio di questo 2025. Adesso, la storia si ripete, mettendo nuovamente la società alla ricerca di un sostituto.

Il comunicato ufficiale del club, nei giorni scorsi, non lasciava spazio a dubbi: “Alfred Gomis, in seguito a un infortunio, è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato una frattura del radio del braccio destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo”.

Con Gomis nuovamente indisponibile, l’attenzione della dirigenza si concentra dunque nuovamente sul mercato dei portieri. In rosa c’è già, arrivato proprio qualche settimana fa, Francesco Bardi, esperto e affidabile, ma il club vuole un altro elemento di spessore per affrontare la prossima stagione, quella che, come si augura l’ambiente, potrebbe essere quella dell'”assalto” alla promozione in A. Le prime voci di mercato parlano di interesse verso nomi già valutati in passato, anche se non sarà semplice trovare un profilo all’altezza in poco tempo.

Ipotesi e indiscrezioni di mercato

Tra le prime piste valutate, già da diverse settimane, ci sono quelle che potrarno a Adrian Semper del Pisa e a Jonathan Klinsmann del Cesena. Entrambi di grande prospettiva, ma i club non sembrano intenzionati a privarsene in questa fase della stagione. La ricerca, quindi, va avanti senza sosta.

E un nome che in queste ore sta circolando con insistenza è quello di Lorenzo Montipò del Verona. Il portiere, punto fermo della squadra, è però vicino al rinnovo biennale. Il Palermo prova ad inserirsi per quello che sarebbe un un colpo a sorpresa per rafforzare la rosa.

Il colpo… dalla Juve: la pista che intriga di più

Nel “dietro le quinte”, si muove però al momento una pista ancora più affascinante. Secondo quanto riportato da diversi quotidiani il club rosanero avrebbe già avviato i primi contatti per Mattia Perin, portiere di esperienza e affidabilità, da anni alla Juventus e con una lunga parentesi da protagonista al Genoa. Il Sassuolo, che aveva mostrato interesse, sembra essersi defilato, lasciando così campo libero ai rosanero. Un’operazione complessa, ma che potrebbe rappresentare la mossa giusta per “blindare” la porta e puntare con decisione alla promozione.

Il tempo, ad ogni modo, è sempre meno, prima dell’esordio in campionato, ed il Palermo dovrà decidere presto se affondare il colpo o virare su altre soluzioni tra gli svincolati. Il nome di Perin, però, in questo momento, sembra più di una semplice suggestione.