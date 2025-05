Athletic Palermo, sogno Perinetti per la dirigenza

Ambizione e visione per il futuro. L’Athletic Palermo, neopromossa in Serie D, guarda già avanti e lo fa pensando a un profilo di assoluto rilievo per la dirigenza: Giorgio Perinetti. L’ex direttore sportivo del Palermo, è un nome che affascina il club siciliano, forte anche del legame storico tra il dirigente e la città.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, l’idea potrebbe concretizzarsi a luglio, in concomitanza con la scadenza del contratto di Perinetti con il club irpino. I presidenti Gaetano Conte e Antonio Cottone puntano in alto: il progetto dell’Athletic Palermo vuole crescere con basi solide.