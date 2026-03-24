Athletic Palermo, Perinetti: «Non abbiamo il budget degli altri, ma vogliamo crescere e diventare una realtà»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
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PALERMO – Nel corso del Palermo Football Meeting, organizzato da Conference403 a “La Braciera in Villa” in sinergia con l’Ordine degli Avvocati di Palermo e la Lumsa, è intervenuto Giorgio Perinetti, attuale direttore sportivo dell’Athletic Palermo in Serie D, che ha fatto il punto sul progetto nerorosa e sulle prospettive future del club.

«Dobbiamo spiegare, o meglio ribadire, che l’Athletic è una società nata pochi anni fa, con tre soci che poi sono diventati undici e hanno permesso alla società di allargarsi e svilupparsi fino a partecipare oggi a un campionato di Serie D» ha dichiarato Perinetti, sottolineando la crescita strutturale della società.


Il dirigente ha poi ripercorso le tappe della stagione: «Questa estate mi hanno chiesto di collaborare come direttore sportivo e, con l’aiuto di giocatori esperti e qualche ragazzo di prospettiva, siamo riusciti ad affrontare questo campionato. Per tanti era l’esordio in questa categoria e quindi non era scontato poter fare così bene».

Un percorso costruito anche grazie al lavoro collettivo: «Si è creata una bella alchimia, il mister ha svolto un bel lavoro e io ho cercato di mettergli a disposizione i giocatori adatti. I soci stanno facendo i salti mortali per far quadrare i conti, che sono chiaramente la cosa principale».

Perinetti ha quindi evidenziato il gap economico rispetto ad altre realtà del girone: «Non abbiamo il budget di altri club che hanno dichiarato di voler vincere il campionato, ma siamo lì a fare da guastafeste».

Infine, lo sguardo è rivolto al futuro del progetto Athletic: «Vogliamo gettare le basi per far crescere la società, il settore giovanile e diventare un club stabile in questa categoria e magari anche nei campionati nazionali, per diventare una realtà del calcio siciliano negli anni a venire».

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