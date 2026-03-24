Perinetti: «Palermo ha le sue chance, Inzaghi tecnico concreto. Bari? Deve uscire dalla zona retrocessione»

PALERMO – Nel corso del Palermo Football Meeting, organizzato da Conference403 a “La Braciera in Villa”, Giorgio Perinetti ha allargato la sua analisi anche al campionato di Serie B, soffermandosi in particolare sul Palermo e sulla corsa alla promozione.

Il direttore sportivo dell’Athletic Palermo ha elogiato il lavoro di Inzaghi: «Inzaghi è un allenatore concreto, forse non soddisfa sempre il palato di chi vuole un calcio spumeggiante, ma è un tecnico pratico che porta a casa il risultato».





Secondo Perinetti, la stagione è stata resa più complessa dal livello della concorrenza: «Quest’anno ha avuto anche la disavventura, diciamo, di avere due formazioni forti, sia come rosa sia come società, come Venezia e Monza, più la solita sorpresa che quest’anno è un Frosinone straripante».

Nonostante le difficoltà, il dirigente vede ancora margini per i rosanero: «È una lotta molto serrata, molto difficile, ma il Palermo ha le sue possibilità di conquistare la promozione anche perché ha alle spalle una società importante che può portare uno sviluppo incredibile».

Uno sguardo anche al futuro del club: «Già fa investimenti pesanti in Serie B, ma in Serie A ne farà di superiori».

Infine, Perinetti ha dedicato un passaggio anche al Bari, tracciando un parallelo con Palermo: «Riportare in Serie A il Bari o il Palermo non dovrebbe essere un record, ma la normalità perché sono due piazze dalle potenzialità importanti».

E sul momento dei pugliesi ha aggiunto: «Non so cosa stia succedendo, soprattutto in Puglia. Non vedo l’ora che arrivi quel momento anche per loro, ma intanto auguro al Bari di uscire dalla zona retrocessione perché quando non si è abituati a lottare per questi obiettivi diventa sempre difficile ottenere risultati».