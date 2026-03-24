Weekend di calcio vero: Palermo aderisce al Non League Day
Un ponte tra passato e presente, tra Palermo e il Regno Unito. Il Palermo FC aderisce al Non League Day, iniziativa nata in Inghilterra per valorizzare il calcio dilettantistico e semi-professionistico, riportando al centro le radici più autentiche di questo sport.
Per la prima volta, il club rosanero partecipa al progetto internazionale, rafforzando il proprio legame con la tradizione calcistica britannica e invitando i tifosi a vivere un weekend all’insegna del calcio “vero”, quello di comunità e passione.
Dall’Inghilterra a Palermo: un legame internazionale
Il Non League Day, in programma nel weekend del 28-29 marzo, rappresenta un appuntamento ormai consolidato durante la pausa dei campionati professionistici. Il Palermo, attraverso questa iniziativa, rilancia anche le proprie origini inglesi e costruisce relazioni con realtà storiche come:
Corinthian-Casuals FC (nona divisione inglese)
Dulwich Hamlet FC (settima divisione inglese)
Due club simbolo della cultura calcistica londinese, accomunati anche dal colore rosa e già presenti nel Palermo Museum all’interno del progetto “Pink Around the World”.
Il programma: calcio in tutta la città
L’iniziativa non si ferma all’Inghilterra, ma coinvolge direttamente il territorio palermitano, con numerose partite dilettantistiche da sostenere:
Serie D
Athletic Club Palermo – Reggina
Domenica 29 marzo, ore 15.00 – Velodromo Paolo Borsellino
Prima Categoria
Calcio Rangers 1986 – Empedoclina
Prizzi – Colomba Bianca
Cianciana Calcio – Fada Football Club
Palermo Calcio Popolare – Città di Cinisi
Animosa Civitas Corleone – Sferracavallo 2023
Sicilia FC – Renzo Lo Piccolo Terrasini
(tutte domenica 29 marzo, ore 16.00)
Seconda Categoria
Città Isola delle Femmine – Fronte Mare Sferracavallo
Domenica 29 marzo, ore 16.00
Terza Categoria
Borgo Vecchio Molo – Real Pioppo
Domenica 29 marzo, ore 13.00
Un invito alla comunità
Il Palermo FC invita i propri tifosi a sostenere le realtà locali, valorizzando un calcio fatto di sacrificio, identità e appartenenza. Un progetto che unisce dimensione internazionale e radicamento territoriale, nel segno dei valori più autentici dello sport.