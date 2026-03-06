Athletic Palermo, D’Angelo: «Il Viareggio vetrina per i nostri talenti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 111001

La partecipazione dell’Athletic Club Palermo alla 76ª edizione del Torneo di Viareggio rappresenta un passaggio importante non solo per la società ma soprattutto per il settore giovanile nerorosa. A sottolinearlo è stato il tecnico della formazione Juniores Pippo D’Angelo, intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione a Villa Niscemi.

Per l’allenatore nerorosa si tratta prima di tutto di un grande motivo di orgoglio, anche perché una squadra siciliana mancava da tempo dalla storica manifestazione giovanile.


«Per noi è un grandissimo motivo di orgoglio partecipare a questo torneo giovanile, che è tra i più importanti in Italia. Oltre a essere un vanto, per la nostra società è davvero motivo di grande soddisfazione esserci, soprattutto perché dopo dieci anni torna una squadra siciliana e oggi c’è l’Athletic Palermo a rappresentarla».

D’Angelo ha sottolineato soprattutto il valore formativo dell’esperienza che attende i giovani nerorosa.

«Sotto il profilo della formazione sarà molto importante per i ragazzi, perché ti confronti con club internazionali che sicuramente ti permettono di crescere tantissimo».

Il Torneo di Viareggio rappresenta anche una vetrina per i giovani talenti del club, che negli ultimi anni stanno trovando spazio anche in prima squadra.

«Questa è una cosa molto importante perché noi lavoriamo tanto sulla valorizzazione dei nostri giovani. La Juniores deve essere un serbatoio per la prima squadra. L’anno scorso due o tre ragazzi sono saliti stabilmente in organico e questo significa che stiamo lavorando nella direzione giusta».

L’obiettivo è preparare i ragazzi a competere in contesti sempre più importanti.

«La formazione dei giovani deve portarli ad arrivare pronti a queste competizioni».

Il tecnico ha poi indicato i valori che accompagneranno la squadra nella prestigiosa manifestazione internazionale.

«Cerchiamo di trasmettere sempre ai nostri ragazzi i valori dello sport: integrazione, sacrificio e spirito di squadra».

Infine D’Angelo ha sottolineato l’importanza di confrontarsi con realtà calcistiche diverse, un’esperienza che aiuta i giovani a crescere anche dal punto di vista umano.

«Quando esci dalla Sicilia e vai a confrontarti con altre realtà respiri davvero l’aria del calcio importante. Per noi sarà fondamentale rappresentare la Sicilia nel migliore dei modi, dentro e fuori dal campo».

