Athletic Palermo al Viareggio, Anello: «Un orgoglio per Palermo e per il calcio giovanile»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 114035

La partecipazione dell’Athletic Club Palermo alla 76ª edizione della Viareggio Cup rappresenta un passaggio importante non solo per la società nerorosa ma anche per l’intero movimento calcistico cittadino. Durante la conferenza stampa tenutasi nella Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, l’assessore comunale allo Sport Alessandro Anello ha sottolineato il valore dell’iniziativa e il lavoro svolto dal club sul territorio.

«Sono io, da assessore allo sport, che devo dirvi grazie – ha dichiarato Alessandro Anello – grazie per il lavoro che state svolgendo e per l’attività che portate avanti, soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile».


Anello ha ricordato il valore della Viareggio Cup, una delle manifestazioni più prestigiose del calcio giovanile a livello nazionale e internazionale.

«So cosa significa per un ragazzo partecipare al Torneo di Viareggio. È una soddisfazione enorme. Parliamo di uno dei tornei più importanti per il calcio giovanile e sapere che una società palermitana vi prenderà parte è motivo di grande orgoglio».

Per l’assessore la partecipazione dell’Athletic Palermo rappresenta anche il segnale di un progetto sportivo ambizioso e strutturato.

«Il fatto che già al primo anno vi proiettiate verso una manifestazione di questo livello significa che avete idee chiare e una visione di crescita ben precisa».

Nel suo intervento Alessandro Anello ha ricordato anche il lavoro svolto dall’amministrazione comunale per sostenere lo sviluppo delle strutture sportive cittadine.

«Abbiamo lavorato molto per mettere a disposizione il velodromo. Siamo riusciti prima a riaprirlo, poi a renderlo fruibile anche per le tribune e continueremo a lavorare per riqualificarlo sempre di più».

L’assessore ha poi sottolineato anche il momento sportivo positivo che sta vivendo il club nerorosa.

«Oggi possiamo dire che Palermo ha una squadra che è prima in classifica nel proprio campionato e questo è motivo di soddisfazione anche per l’amministrazione comunale».

Infine Anello ha ribadito la vicinanza dell’istituzione al progetto dell’Athletic Palermo.

«Vi faccio i complimenti e vi auguro di ottenere grandi soddisfazioni anche al Torneo di Viareggio. Siamo felici di camminare accanto a voi in questo percorso».

Altre notizie

d441784b-b37e-45c0-b712-94258f6e00a7

Athletic Palermo al Viareggio, Conte e Cottone: «Orgoglio per la Sicilia, la nostra vera vittoria sono i giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 111001

Athletic Palermo, D’Angelo: «Il Viareggio vetrina per i nostri talenti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 104957

Athletic Palermo al Torneo di Viareggio, Perinetti: «Un onore partecipare, vogliamo crescere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-05 211034

Athletic Palermo, Torres: «La forza di questa squadra è il gruppo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 205347

Athletic Palermo, Ferraro dopo la vittoria sull’Enna: «Stiamo facendo qualcosa di incredibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
WhatsApp Image 2026-03-05 at 17.09.28

L’Athletic Palermo passa a Enna e vola al primo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-04 155749

Athletic Palermo, Ferraro: «A Enna sarà una partita maschia, ce la giocheremo a viso aperto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
WhatsApp Image 2026-03-02 at 14.20.36

Athletic Club Palermo, Viareggio Cup: esordio allo stadio dei Pini

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
WhatsApp Image 2026-03-01 at 17.14.30

Athletic Club Palermo, colpo da grande: 2-1 al Sambiase e vetta nel mirino

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
WhatsApp Image 2026-02-28 at 11.29.09

Athletic Club Palermo, esame Sambiase: Ferraro carica i suoi per la sfida di Lamezia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
WhatsApp Image 2026-02-22 at 17.28.44

Serie D Athletic Palermo, un pari che brucia: dominio e palo, ma col Gela finisce 1-1 Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
WhatsApp Image 2026-02-21 at 12.51.54

Athletic Club Palermo, al Velodromo arriva il Gela: «Inizia un mini campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

d441784b-b37e-45c0-b712-94258f6e00a7

Athletic Palermo al Viareggio, Conte e Cottone: «Orgoglio per la Sicilia, la nostra vera vittoria sono i giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
palermo manchester city (41) mirri

Palermo, Mirri: «Senza tifosi il calcio perde valore. Con la spinta della città possiamo realizzare il sogno»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 114035

Athletic Palermo al Viareggio, Anello: «Un orgoglio per Palermo e per il calcio giovanile»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 111001

Athletic Palermo, D’Angelo: «Il Viareggio vetrina per i nostri talenti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 104957

Athletic Palermo al Torneo di Viareggio, Perinetti: «Un onore partecipare, vogliamo crescere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026