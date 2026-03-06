Athletic Palermo al Viareggio, Anello: «Un orgoglio per Palermo e per il calcio giovanile»

La partecipazione dell’Athletic Club Palermo alla 76ª edizione della Viareggio Cup rappresenta un passaggio importante non solo per la società nerorosa ma anche per l’intero movimento calcistico cittadino. Durante la conferenza stampa tenutasi nella Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, l’assessore comunale allo Sport Alessandro Anello ha sottolineato il valore dell’iniziativa e il lavoro svolto dal club sul territorio.

«Sono io, da assessore allo sport, che devo dirvi grazie – ha dichiarato Alessandro Anello – grazie per il lavoro che state svolgendo e per l’attività che portate avanti, soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile».





Anello ha ricordato il valore della Viareggio Cup, una delle manifestazioni più prestigiose del calcio giovanile a livello nazionale e internazionale.

«So cosa significa per un ragazzo partecipare al Torneo di Viareggio. È una soddisfazione enorme. Parliamo di uno dei tornei più importanti per il calcio giovanile e sapere che una società palermitana vi prenderà parte è motivo di grande orgoglio».

Per l’assessore la partecipazione dell’Athletic Palermo rappresenta anche il segnale di un progetto sportivo ambizioso e strutturato.

«Il fatto che già al primo anno vi proiettiate verso una manifestazione di questo livello significa che avete idee chiare e una visione di crescita ben precisa».

Nel suo intervento Alessandro Anello ha ricordato anche il lavoro svolto dall’amministrazione comunale per sostenere lo sviluppo delle strutture sportive cittadine.

«Abbiamo lavorato molto per mettere a disposizione il velodromo. Siamo riusciti prima a riaprirlo, poi a renderlo fruibile anche per le tribune e continueremo a lavorare per riqualificarlo sempre di più».

L’assessore ha poi sottolineato anche il momento sportivo positivo che sta vivendo il club nerorosa.

«Oggi possiamo dire che Palermo ha una squadra che è prima in classifica nel proprio campionato e questo è motivo di soddisfazione anche per l’amministrazione comunale».

Infine Anello ha ribadito la vicinanza dell’istituzione al progetto dell’Athletic Palermo.

«Vi faccio i complimenti e vi auguro di ottenere grandi soddisfazioni anche al Torneo di Viareggio. Siamo felici di camminare accanto a voi in questo percorso».