Athletic Palermo al Torneo di Viareggio, Perinetti: «Un onore partecipare, vogliamo crescere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
L’Athletic Club Palermo si prepara a vivere una delle esperienze più importanti della sua giovane storia sportiva. La partecipazione alla 76ª edizione del Torneo di Viareggio rappresenta infatti un passaggio significativo nel percorso di crescita del club nerorosa.

Durante la conferenza stampa di presentazione a Villa Niscemi, il direttore generale Giorgio Perinetti ha spiegato il valore sportivo e formativo dell’iniziativa, sottolineando come il torneo giovanile più prestigioso d’Italia rappresenti un’occasione fondamentale per i giovani calciatori del club.


«Quest’estate, quando abbiamo programmato le attività con il nuovo presidente Conte e con i soci, abbiamo subito accolto con entusiasmo questa possibilità. Credo che sia molto importante perché consente ai nostri ragazzi di fare un’esperienza significativa in quella che è la più grande manifestazione giovanile che si disputa in Italia».

Perinetti ha evidenziato come la partecipazione al torneo rappresenti anche un segnale della volontà del club di consolidare il proprio ruolo nel panorama calcistico cittadino.

«È un onore poter partecipare. Vogliamo fare esperienza ma anche mandare un segnale forte della volontà dell’Athletic Palermo di crescere nell’ambito cittadino e diventare un punto di riferimento per tanti ragazzi che vogliono intraprendere un percorso nel calcio giovanile».

L’obiettivo principale resta la crescita dei giovani, più che il risultato sportivo.

«Speriamo di fare una bella figura soprattutto dal punto di vista del comportamento e dell’atteggiamento. Il risultato conta relativamente, quello che ci interessa è l’esperienza».

Il direttore generale ha poi sottolineato il momento positivo che sta vivendo il club anche sul piano sportivo.

«Presentiamo questa partecipazione in un momento davvero speciale, perché siamo primi in classifica. Questo testimonia la nostra volontà di crescere e di fare bene. Tutto ciò che abbiamo costruito è merito della società, dei ragazzi e dell’allenatore».

Perinetti ha anche affrontato con serenità le inevitabili critiche che accompagnano le squadre che iniziano a ottenere risultati importanti.

«Quando si cresce arrivano anche critiche e invidie, ma fa parte del calcio. Noi andiamo avanti con serenità, senza assilli, cercando semplicemente di onorare il nostro lavoro».

Infine il dirigente ha evidenziato anche il valore internazionale del Torneo di Viareggio, che negli ultimi anni ha visto la partecipazione di numerose squadre straniere.

«Ormai le squadre straniere sono quasi più numerose di quelle italiane. Questo è molto positivo perché offre ai ragazzi un’occasione di confronto con culture calcistiche diverse. È uno scambio importante che aiuta a crescere».

La partecipazione dell’Athletic Palermo alla Viareggio Cup rappresenta quindi un ulteriore passo nel progetto di sviluppo del club, sempre più determinato a investire sul settore giovanile e sulla formazione dei talenti del futuro.

