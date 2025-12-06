Athletic Club Palermo-Vibonese, Ferraro: «Serve concentrazione: la nostra forza è il gruppo»

Rush finale per l’Athletic Club Palermo, pronto a chiudere il girone d’andata con tre sfide decisive. Domenica, alle 14.30 al Velodromo Paolo Borsellino, i nerorosa ospiteranno la Vibonese nella 15ª giornata del girone I di Serie D. Il match si giocherà a porte chiuse, ma sarà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale del club: athleticclubpalermo.it/storeufficiale.

Alla vigilia, il tecnico Emanuele Ferraro sottolinea la qualità degli avversari ma anche la necessità di concentrarsi sul percorso dei nerorosa:

«La Vibonese ha grandissime qualità, ha costruito una squadra di livello e dispone di giocatori forti e di un allenatore preparato. Ma dobbiamo pensare a noi: servono concentrazione e lavoro di squadra, la nostra vera forza».

Sono 23 i convocati: fuori Lores Varela e Micoli per infortunio, Sanchez e Vesprini per squalifica. Prima chiamata per Paolo Grillo e per il portiere della juniores Alberto Marchese, che vestirà la maglia numero 84.

I convocati di Ferraro

Portieri: Bitzinis, Greliak, Marchese

Difensori: Crivello, Fastiggi, Mazzotta, Mori, Palumbo, Panaro, Rampulla, Torres

Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Concialdi, Faccetti, Maurino, Zaic, Zalazar

Attaccanti: Grillo, Matera, Martinez