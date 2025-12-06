Serie B, i bookmakers ridisegnano la corsa alla promozione: Monza favorito, Palermo subito dietro

Con il calciomercato che continua a definire il volto delle squadre, la Serie B entra nel vivo e arrivano i primi responsi dai bookmakers. Dopo la giornata inaugurale, infatti, le quote sono state aggiornate e raccontano già una gerarchia precisa – e in parte sorprendente – nella corsa alla vittoria del campionato. Le valutazioni sono il risultato di una media tra diversi operatori e hanno valore puramente illustrativo.

Monza davanti a tutti, Palermo prima inseguitrice

In cima alla lavagna c’è il Monza, la cui forza economica e profondità della rosa lo confermano come squadra da battere: quota 3.00, che fotografa una fiducia quasi assoluta degli analisti.

Subito alle sue spalle il Palermo, considerato ormai una realtà solida e ambiziosa: i rosanero sono offerti a 4.50, una quota che riflette il peso degli investimenti del City Group e la qualità dell’organico a disposizione di Filippo Inzaghi.

Frosinone e Venezia condividono il ruolo di outsider

Appena più staccate due realtà pronte a inserirsi con continuità nella lotta al vertice:

Frosinone a 6,

Venezia a 6,

entrambe con progetti tecnici ben strutturati e rose competitive.

Modena e Cesena le sorprese annunciate

Curiosità anche per il Modena, offerto a 7, e per il Cesena, che i bookmakers valutano a 7.50. Due squadre in crescita, capaci di alimentare ambizioni crescenti dopo un avvio convincente.

Il gruppo delle possibili mine vaganti

L’Empoli, nonostante un profilo da neo-retrocessa, parte più defilato a 15, mentre un blocco di tre squadre si attesta a 41:

Avellino,

Juve Stabia,

Catanzaro,

incapaci per ora di convincere completamente gli analisti.

Più lontana la Reggiana a 67, mentre Padova, Carrarese, Entella condividono quota 151, segno che una corsa per il primato appare, sulla carta, altamente improbabile.

Le grandi deluse secondo i bookmakers

Tra le sorprese in negativo spiccano tre piazze storiche:

Sampdoria (251),

Spezia (251),

Bari (251).

La stagione si preannuncia complicata per club che, fino a poco tempo fa, militavano stabilmente in Serie A.

In coda alle valutazioni compaiono Südtirol, Pescara e Mantova, tutti quotati 501, indicati come improbabili protagonisti nella lotta al titolo.

Una Serie B imprevedibile

Come sempre, la Serie B promette equilibrio, sorprese e ribaltoni. Le quote fotografano l’attuale percezione degli analisti, ma la storia del campionato insegna che nessuna previsione è mai definitiva. A parlare, come sempre, sarà il campo.