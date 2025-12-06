Ghedjemis, sirene dalla Serie A: ora spunta anche il Cagliari. Il Frosinone prova a resistere

Farès Ghedjemis continua a infiammare il mercato invernale. Il suo avvio di stagione travolgente con il Frosinone lo ha già portato al centro di numerosi interessamenti, e – come riportato da La Gazzetta dello Sport – alle già note piste Bologna, Pisa e Jupiler Pro League si aggiunge ora anche il Cagliari.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il club sardo avrebbe individuato nel funambolo francese il profilo ideale per sostituire Mattia Felici, fermato dalla rottura del legamento crociato durante la gara di Coppa Italia contro il Napoli. Una scelta non casuale: fu proprio Guido Angelozzi, oggi dirigente del Cagliari, a portare il classe 2002 in Ciociaria nella stagione 2023-24, intuendone per primo il potenziale.

Il Frosinone, osserva ancora La Gazzetta dello Sport, si prepara a resistere alle avances dalla massima serie. Con un sogno promozione ancora pienamente accessibile, il club giallazzurro dovrà valutare con attenzione le prossime mosse: trattenere il suo talento più esplosivo o aprire alla possibilità di una cessione che potrebbe modificare l’equilibrio della squadra.

Il mercato è appena iniziato, ma la certezza è una: Ghedjemis è già uno dei nomi più caldi dell’inverno.