Athletic Club Palermo ritrova la vittoria: 3-0 contro il Lascari-Cefalù

LASCARI (PA), 16 FEBBRAIO 2025 – Riparte dal "Martino Ilardo" di Lascari la corsa dell'Athletic Club Palermo. Otto giorni dopo la prima sconfitta stagionale contro l'Unitas Sciacca, i nerorosa di Filippo Raciti hanno battuto 3-0 il Lascari-Cefalù nella ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza girone A. Una partita sempre in gestione per l'Athletic decisa dalle reti di Spinola, Mistretta e Sangarè.

I primi dieci minuti sono equilibrati: il Lascari-Cefalù approccia bene il match, ma al 12° minuto l’Athletic passa in vantaggio con il tiro dalla distanza di Spinola che sorprende Maggiore. Da lì a poco l’argentino ci prova ancora dalla distanza, ma non trova lo specchio della porta. I padroni di casa si fanno vedere per la prima volta con Ortiz al 19° minuto: punizione dalla distanza, Romano blocca senza difficoltà. Da qui in poi solo Athletic che sfiora due volte il raddoppio: Prezzabile sfiora l’incrocio con un tiro a giro dal cuore dell’area, poi Mistretta manca il tap-in da pochi passi sul cross rasoterra di Azzimati. Il raddoppio, però, arriva al 39° minuto: rimessa laterale dalla destra, Mistretta in area si libera della marcatura di due avversari e da posizione defilata batte Maggiore. Prima dell’intervallo il portiere del Lascari si supera sulla conclusione di Torres verso l’incrocio: deviazione e corner. Nel secondo tempo il copione non cambia e l’Athletic cala il tris al 58° minuto. Pallone in verticale verso Sangarè che supera Maggiore con un colpo di testa e insacca a porta vuota. Da qui in poi gli uomini di Raciti gestiscono il vantaggio senza difficoltà fino al fischio finale che sancisce la 16esima vittoria in campionato.

L’Athletic Club Palermo sale così a quota 53 punti in classifica, mantenendo una lunghezza di vantaggio sul Gela. Tra sette giorni ci sarà lo scontro diretto con la formazione di mister Cacciola: appuntamento domenica 23 febbraio, ore 15, allo stadio “Favazza” di Terrasini che tornerà ad aprire le porte al pubblico.

