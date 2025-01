Bruttissimo episodio avvenuto dopo la gara di FA Cup tra Arsenal e Manchester United, in cui i Gunners hanno perso 2 a 1 dopo i calci di rigore per via dell’errore decisivo di Havertz. Sui social, la moglie del giocatore, Sophie Havertz, ha pubblicato alcuni degli insulti ricevuti, rivolti anche al bambino che la coppia aspetta. Su di esse la Polizia inglese ha aperto un’indagine.

