Serie B: Bari-Brescia free su DAZN

La Lega B ha reso noto che Bari-Brescia sarà la gara scelta per essere trasmessa gratuitamente per la 22^ giornata di campionato. Di seguito la nota sul sito della Lega:

“Sabato 18 gennaio alle 17,15, allo stadio San Nicola, andrà in scena Bari-Brescia, visibile su DAZN anche in modalità gratuita. Due squadre, obiettivi in questo momento della stagione diversi, ma la stessa voglia di lottare per un risultato che può cambiare la classifica. I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome”.