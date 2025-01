Dazn: quasi 13 milioni di spettatori in meno rispetto alla passata stagione

Numeri in calo per Dazn. Secondo quanto emerge dai dati ufficiali Auditel, sono circa 13 milioni gli spettatori in meno rispetto alla scorsa stagione, considerando anche che in questa annata sono stati trasmessi diversi match in chiaro. Inoltre, sono diversi anche le problematiche che gli utenti stanno riscontrando.

Nella serata di ieri 15 gennaio, in cui si è disputata la sfida tra Inter e Bologna, diversi utenti della piattaforma hanno esposto le proprie problematiche sulla visualizzazione della sfida che soprattutto nel primo tempo non è stata visibile a molti.

Serie A, Inter-Bologna: problemi su Dazn. I tifosi protestano