Mignani presenta Sampdoria-Cesena: «Dobbiamo fare una grande partita»

Michele Mignani, ex allenatore rosanero e ad oggi tecnico del Cesena, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria.

«Dobbiamo pensare a noi stessi e a fare una grande partita, andare al Marassi non è facile ma questo non deve essere qualcosa che ci toglie ma qualcosa che ci mette. Penso che la loro strategie sia quella di partire forte e portare dalla loro parte la loro gente, avranno voglia di spaventarci subito ma allo stesso tempo noi dobbiamo essere pronti a tutto e portare in campo intensità. Questa è stata una settimana particolare perché è stata corta, alleno un gruppo di ragazzi meravigliosi che non hanno mai sbagliato un allenamento. Vedo ogni giorno la volontà di migliorarsi ed esaudire quelle che sono le richieste. Quello stadio per me ha mille ricordi, da bambino andavo allo stadio con mio padre. Ho vissuto lo scudetto con la Sampdoria da tifoso, anche da calciatore quello stadio ha segnato momenti importanti della mia carriera».