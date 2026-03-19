Andújar: «Se non questo, l’anno del Palermo sarà il prossimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
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Intervenuto ai microfoni di TUTTOmercatoWEB, nell’intervista firmata da Alessio Alaimo, l’ex portiere Mariano Andújar ha analizzato diversi temi legati al calcio italiano, soffermandosi su Napoli, Palermo, Monza e Catania.

Sul momento del Napoli, Andújar ha speso parole importanti per l’allenatore: «Il Napoli con tutti gli infortuni che ha avuto sta facendo benissimo. Bisogna fare i complimenti al mister per il lavoro svolto. Conte è uno da tenersi stretto anche per il futuro, stiamo parlando di un grande allenatore. Come lui ce ne sono pochi».


Uno sguardo anche al Palermo, proiettato verso il ritorno in Serie A: «Sta facendo un buon campionato. Se non questo l’anno del Palermo sarà il prossimo. Prima o poi andrà in A». Parole accompagnate da un pensiero positivo per il Monza e per il dirigente Nicolás Burdisso: «Sono contento per il mio amico Burdisso che a Monza sta facendo molto bene e può andare in Serie A».

Infine, un passaggio sul Catania e sull’esonero di Toscano, decisione che ha lasciato perplesso l’ex portiere: «Bisognerà giocare i playoff, speriamo che la squadra possa fare bene. I punti che ha fatto sono tanti, l’esonero è stato strano anche perché aveva vinto l’ultima partita. Evidentemente la società punta fortemente alla B e pensa che il cambio possa dare una scossa. Il club sta facendo un grande lavoro per il futuro».

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