Bari, il sindaco frena sul restyling del San Nicola: «Troppo oneroso»
Il tema del restyling dello stadio Stadio San Nicola torna al centro del dibattito cittadino in vista di UEFA Euro 2032. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, a “La Gazzetta del Mezzogiorno” ha espresso chiaramente la posizione dell’amministrazione: l’obiettivo è portare l’Europeo in città, ma senza gravare economicamente sui cittadini.
«Vogliamo portare in città l’Europeo, ma un impegno così gravoso non può cadere sulle spalle dei baresi», ha dichiarato, sottolineando come l’ammodernamento dell’impianto richieda investimenti molto elevati. L’apertura, però, resta totale: «Stiamo mettendo in campo tutti gli sforzi possibili per consentire a Bari di ospitare alcune partite della fase finale».
Il primo cittadino ha poi evidenziato il dialogo con le istituzioni nazionali, citando il sostegno del ministro Andrea Abodi e della FIGC, oltre alla collaborazione trasversale sul territorio. Tuttavia, la condizione resta chiara: «Non possiamo pensare di far ricadere sulle spalle dei baresi i costi di adeguamento».
Infine, Leccese ribadisce la disponibilità della città fino all’ultimo: Bari si candida come sede ideale per l’Europeo, ma perché il progetto diventi realtà «non basta più solo la nostra volontà», serviranno infatti condizioni economiche sostenibili e un forte supporto a livello nazionale.