Serie B, Padova-Palermo affidata a Marinelli. Le designazioni arbitrali della 32^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (121) Marinelli le douaron

Il match tra Padova e Palermo apre il quadro delle designazioni arbitrali del prossimo turno di Serie B, una sfida delicata e molto attesa che si giocherà sabato alle ore 15:00. Una partita che, come spesso accade, sarà sotto osservazione anche per le scelte arbitrali, in un contesto dove le polemiche non mancano mai, nonostante l’introduzione del VAR.

Nel calcio italiano, infatti, la figura dell’arbitro resta costantemente al centro del dibattito: le valutazioni sulle direzioni di gara sono spesso influenzate dal risultato e dall’appartenenza dei tifosi, alimentando discussioni che attraversano tutte le categorie.


Ecco nel dettaglio tutte le designazioni arbitrali del turno.

CESENA – CATANZARO (sabato 21/03, ore 15:00)
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Cavallina – Ricci
IV ufficiale: Tremolada
VAR: Pezzuto
AVAR: Gualtieri

JUVE STABIA – SPEZIA (sabato 21/03, ore 15:00)
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Catallo – Bitonti
IV ufficiale: Massimi
VAR: Volpi
AVAR: Prenna

PADOVA – PALERMO (sabato 21/03, ore 15:00)
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Capaldo – Laghezza
IV ufficiale: Renzi
VAR: Giua
AVAR: Di Vuolo

MONZA – VENEZIA (sabato 21/03, ore 17:15)
Arbitro: Guida
Assistenti: Di Gioia – Ceccon
IV ufficiale: Dionisi
VAR: Mazzoleni
AVAR: Cosso

MODENA – MANTOVA (sabato 21/03, ore 19:30)
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Politi – Pistarelli
IV ufficiale: Zanotti
VAR: Massa
AVAR: Rutella

BARI – CARRARESE (ore 15:00)
Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Galimberti – Rinaldi
IV ufficiale: Turrini
VAR: Prontera
AVAR: Rutella

EMPOLI – PESCARA (ore 15:00)
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Belsanti – Luciani
IV ufficiale: Angelillo
VAR: Camplone
AVAR: Cosso

SUDTIROL – FROSINONE (ore 15:00)
Arbitro: Piccinini
Assistenti: Preti – El Filali
IV ufficiale: Mazzoni
VAR: Baroni
AVAR: Paganessi

SAMPDORIA – AVELLINO (ore 17:15)
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Scatragli – Garzelli
IV ufficiale: Andeng Tona Mbei
VAR: Serra
AVAR: Nasca

VIRTUS ENTELLA – REGGIANA (ore 19:30)
Arbitro: Sozza
Assistenti: Mokhtar – Ceolin
IV ufficiale: Di Loreto
VAR: Santoro
AVAR: Dionisi

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