Serie B, Padova-Palermo affidata a Marinelli. Le designazioni arbitrali della 32^ giornata

Il match tra Padova e Palermo apre il quadro delle designazioni arbitrali del prossimo turno di Serie B, una sfida delicata e molto attesa che si giocherà sabato alle ore 15:00. Una partita che, come spesso accade, sarà sotto osservazione anche per le scelte arbitrali, in un contesto dove le polemiche non mancano mai, nonostante l’introduzione del VAR.

Nel calcio italiano, infatti, la figura dell’arbitro resta costantemente al centro del dibattito: le valutazioni sulle direzioni di gara sono spesso influenzate dal risultato e dall’appartenenza dei tifosi, alimentando discussioni che attraversano tutte le categorie.





Ecco nel dettaglio tutte le designazioni arbitrali del turno.

CESENA – CATANZARO (sabato 21/03, ore 15:00)

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Cavallina – Ricci

IV ufficiale: Tremolada

VAR: Pezzuto

AVAR: Gualtieri

JUVE STABIA – SPEZIA (sabato 21/03, ore 15:00)

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Catallo – Bitonti

IV ufficiale: Massimi

VAR: Volpi

AVAR: Prenna

PADOVA – PALERMO (sabato 21/03, ore 15:00)

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Capaldo – Laghezza

IV ufficiale: Renzi

VAR: Giua

AVAR: Di Vuolo

MONZA – VENEZIA (sabato 21/03, ore 17:15)

Arbitro: Guida

Assistenti: Di Gioia – Ceccon

IV ufficiale: Dionisi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Cosso

MODENA – MANTOVA (sabato 21/03, ore 19:30)

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Politi – Pistarelli

IV ufficiale: Zanotti

VAR: Massa

AVAR: Rutella

BARI – CARRARESE (ore 15:00)

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Galimberti – Rinaldi

IV ufficiale: Turrini

VAR: Prontera

AVAR: Rutella

EMPOLI – PESCARA (ore 15:00)

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Belsanti – Luciani

IV ufficiale: Angelillo

VAR: Camplone

AVAR: Cosso

SUDTIROL – FROSINONE (ore 15:00)

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Preti – El Filali

IV ufficiale: Mazzoni

VAR: Baroni

AVAR: Paganessi

SAMPDORIA – AVELLINO (ore 17:15)

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Scatragli – Garzelli

IV ufficiale: Andeng Tona Mbei

VAR: Serra

AVAR: Nasca

VIRTUS ENTELLA – REGGIANA (ore 19:30)

Arbitro: Sozza

Assistenti: Mokhtar – Ceolin

IV ufficiale: Di Loreto

VAR: Santoro

AVAR: Dionisi