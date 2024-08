Un Palermo in difficoltà perde anche a Pisa: all’Arena Garibaldi rosanero sconfitti 2-0

All’Arena Garibaldi il Palermo precipita a picco. Il Pisa domina un Palermo spento con idee poco chiare. Inizia malissimo la partita dei rosanero. Dopo un inizio di gestione della sfera, con qualche punizione pericolosa a favore, è il Pisa a passare in vantaggio: Nedelcearu spedisce nella propria porta il cross di Léris. È però il Pisa a sfiorare nuovamente la rete: Caracciolo sfrutta una palla vagante colpendo la traversa con un sinistro al volo.

I rosanero provano una timida reazione, ma non riescono ad essere concreti e cattivi nell’ultimo passaggio. Di Francesco, tra i più attivi dei suoi, prova a creare qualcosa ma la difesa toscana raramente viene messa in difficoltà. Al rientro dalla ripresa il copione non cambia. Il Pisa tiene il pallino del gioco, con un Palermo che ha difficoltà nel creare trame di gioco valide. I padroni di casa raddoppiano al 65′ al termine di un contropiede perfetto finalizzato da Bonfanti. I rosanero non riescono, poi, a reagire: il Pisa vince 2-0.

SECONDO TEMPO

Fischia Colombo: Pisa-Palermo termina 2-0.

90+6′- Ci prova Henry: palla lunga per il centravanti che calcia a volo ma spedisce alto.

90+5′ – Calcio d’angolo per il Palermo: Diakité colpisce la sfera, Semper blocca.

90+3′ – Buona occasione per i rosanero: cross di Diakité per Henry, l’attaccante non riesce a colpire bene la sfera di testa. Palla alta.

Sono 7′ di recupero.

89′ – Occasione Pisa con Vignato: il 10 controlla un pallone difficile e calcia di prima intenzione, palla fuori.

85′- Giallo per Peda: goffo intervento su Bonfanti, sanzionato.

84′ – Tira in porta il Palermo: Gomes controlla dal limite e calcia, palla in curva.

82′ – Cambio per i rosanero: fuori Pierozzi dentro Lund.

78′- Altra ottima occasione per il Pisa: cross dalla sinistra che trova Bonfanti, l’attaccante prova a calciare a volo con la sfera che termina alta.

75′ Ultimo cambio per il Pisa: dentro Vignato al posto di Moreo.

73′- Ci prova Diakité: il terzino riceve la palla e prova un destro che termina sull’esterno della rete.

70′- Ancora cambi per i padroni di casa: dentro Calabresi e Hojholt, fuori Tramoni e Beruatto.

67′- Doppio cambio per il Palermo: fuori Di Francesco e Saric, dentro Gomes ed Henry.

65′- Gol del Pisa che raddoppia: contropiede perfetto per i toscani, con Bonfanti che da pochi passi insacca alle spalle di Desplanches.

60′ – Occasione per il Palermo. Ranocchia da punizione mette dentro un pallone raccolto da Brunori: il numero 9 controlla e calcia, Semper in due tempi blocca la sfera.

55′- Nedelcearu a terra dopo uno scontro di gioco, esce in barella. Al suo posto Peda.

54′- Cambi in casa Pisa: fuori Touré per Bonfanti e Angori per Beruatto.

53′- Occasione Palermo! Cross di Di Francesco per Brunori: il capitano colpisce ma trova la super opposizione di Semper.

51′- Altro giallo in casa Pisa: Touré stende Di Francesco, giallo per lui.

50′- Primo giallo del match: ammonito Beruatto

48′- Di Francesco controlla, prende la mira prova a calciare ma spedisce alle stelle.

47′ -Occasione Pisa: Marin calcia dalla distanza, Desplanches si oppone.

46′- Prima mossa per Dionisi: Vasic entra al posto di Insigne.

Inizia la seconda frazione di gioco.

PRIMO TEMPO

Fischia Colombo: all’intervallo Pisa-Palermo 1-0.

Sono 2′ i minuti di recupero.

43′- Il Pisa si affaccia ancora in avanti riuscendo spesso a trovare spazio sulla fascia difesa da Pierozzi. Touré mette dentro diversi palloni pericolosi, letti con difficoltà dalla difesa rosanero.

38′- Risponde il Pisa. Tramoni riceve in area un pallone al bacio, con il sinistro però spedisce fuori.

36′ – Occasione Palermo, sempre Di Francesco. il numero 17, tra i più attivi dei suoi, sposta la palla sul mancino e calcia: attento Semper che devia il pallone.

35′ – Il Pisa prova a spingersi ancora in avanti: Touré passa su Pierozzi e mette in mezzo la sfera, nessun compagno riesce a colpire.

30′ – Occasione Palermo! Ranocchia offre dentro un pallone da spingere in porta, Saric e Di Francesco si disturbano al momento del tiro e non riescono a concludere.

28′- Il Palermo prova a costruire dal basso, ma la manovra è lenta e non riesce mai a trovare spazi liberi per imbucare.

25′- Calcio piazzato in favore dei rosanero: cross pericoloso che, però, viene correttamente allontanato dalla difesa avversaria.

17′ – Ci prova Ranocchia. il centrocampista riceve la sfera da Saric e calcia di prima intenzione: palla che sfiora il palo alla destra di Semper.

16′ – Fase complicata del match per i rosanero: il Pisa chiude gli spazi e rende difficile le verticalizzazioni. La squadre lottano.

12′ – Prova a reagire il Palermo. Di Francesco, dalla sinistra, mette dentro un cross velenoso: Semper con difficoltà blocca la sfera.

9′- Altra occasione per il Pisa! Cross in area, con Caracciolo che spedisce con un sinistro a volo la sfera sulla traversa. La difesa rosanero è in difficoltà.

4′- Autogol del Palermo! Nedelcearu spedisce nella propria porta il cross in mezzo di Léris. Pisa avanti 1-0.

2′- Punizione in favore dei rosanero: il cross di Ranocchia però viene allontanato dalla difesa toscana.

1′ – Possesso palla in favore dei rosanero.

Fischia Colombo, è iniziata Pisa-Palermo!

TABELLINO

MARCATORI: Aut. Nedelcearu 4′; Bonfanti 65′

PISA: 47 Semper, 4 Caracciolo (Cap.), 5 Canestrelli, 6 Marin, 11 Tramoni, 15 Toure, 20 Beruatto, 32 Moreo, 36 Piccinini, 37 Leris, 94 G. Bonfanti.

A disposizione: 1 Nicolas, 22 Loria, 3 Angori, 7 Mlakar, 8 Hojholt, 9 N. Bonfanti, 10 Vignato, 17 Rus, 27 Raychev, 30 Arena, 33 Calabresi, 74 Jevsenak.

Allenatore: Inzaghi.

PALERMO: 1 Desplanches, 9 Brunori (Cap.), 10 Ranocchia, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 28 Blin, 30 Saric, 43 Nikolaou.

A disposizione: 12 Nespola, 63 Cutrona, 3 Lund, 6 Gomes, 7 Di Mariano, 14 Vasic, 19 Appuah, 20 Henry, 25 Buttaro, 26 Verre, 29 Peda, 32 Ceccaroni.

Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Colombo (Como).

AA1: Trinchieri (Milano).

AA2: Bahri (Sassari).

IV UFFICIALE: Mirabella (Napoli).

VAR: Camplone (Pescara).

AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia)