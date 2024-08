Serie A: il Parma al Tardini stende il Milan. Lazio sconfitta a Udine. I risultati finali

Terminano le due gare di serie A iniziate alle 18.30. Il Parma batte 2-1 il Milan. Stesso risultato in Udinese-Lazio.

Parma-Milan 2-1: La Grinta del Parma Domina i Rossoneri

Il Parma ha ottenuto una vittoria preziosa contro il Milan, imponendosi per 2-1 in una partita che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino alla fine. Il match è iniziato con entrambe le squadre determinate a fare risultato, ma è stato il Parma a trovare per primo la via del gol.

Al 42′, Dennis Man ha sbloccato il risultato per il Parma con un tiro preciso che ha battuto il portiere del Milan. La squadra di Stefano Pioli ha cercato di reagire nel secondo tempo e ha trovato il gol del pareggio al 66′ grazie a Christian Pulisic, che ha concluso un’azione ben orchestrata dai rossoneri con un tiro che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Nonostante il gol subito, il Parma non si è arreso e ha continuato a spingere. Al 77′, Matteo Cancellieri ha riportato i padroni di casa in vantaggio con un potente tiro che ha sorpreso il portiere del Milan, fissando il risultato sul 2-1. I rossoneri hanno tentato un assalto finale, ma la difesa del Parma ha retto bene, assicurando una vittoria importante che dà fiducia alla squadra per il prosieguo del campionato.

Udinese-Lazio 2-1: L’Udinese Resiste e Vince in Casa

Allo Stadio Friuli, l’Udinese ha superato la Lazio con lo stesso punteggio di 2-1. La squadra friulana è partita forte, mettendo subito in difficoltà la difesa biancoceleste. Al 7′, Lorenzo Lucca ha sbloccato il risultato per i padroni di casa con un colpo di testa su calcio d’angolo, portando l’Udinese in vantaggio.

Nel secondo tempo, l’Udinese ha raddoppiato al 49′ con un gol di Florian Thauvin. L’attaccante francese ha sfruttato una rapida ripartenza per siglare il 2-0 con un tiro preciso che ha battuto il portiere della Lazio. La squadra di Maurizio Sarri ha cercato di reagire, ma l’Udinese ha difeso con ordine, mantenendo il doppio vantaggio fino ai minuti finali.

Al 95′, la Lazio è riuscita a trovare il gol della bandiera con Gustav Isaksen, che ha sfruttato una distrazione difensiva per segnare il 2-1. Tuttavia, il gol è arrivato troppo tardi per cambiare le sorti della partita, e l’Udinese ha potuto festeggiare una vittoria meritata davanti al proprio pubblico.

