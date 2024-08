Serie A: Lucca porta avanti l’Udinese, Lazio sotto 1-0 all’intervallo. Parma in vantaggio sul Milan, i risultati parziali

Terminano i primi tempi nei campi di Serie A. In Udinese-Lazio, sono i padroni di casa a portarsi in avanti: con l’ex rosa Lorenzo Lucca che al 5′ sblocca il match portando avanti i suoi. La Lazio prova a rispondere, ma l’Udinese si difende e prova a ripartire in contropiede. Il match scivola al riposo sul punteggio di 1-0.

Tra Parma e Milan, invece, i ciociari la sbloccano immediatamente: Valeri trova Man che al 2′ la butta dentro. Il Milan si porta in avanti, ma le azioni offensive sono troppo lente e poco concrete. E’ sempre il Parma a far male e a ripartire con corsa e rapidità. All’intervallo il Parma è avanti 1-0.